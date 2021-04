Lenovo Thinkpad X280 - NVMe m.2

Har precis budat hem en X280 utan en hårddisk och håller på att googla vilken SSD man ska köpa men blir inte något klokare. Vissa källor säger att vilken NVMe som helst funkar medan andra är lite mer specifika som att säga 2242 eller 2280 (formfaktor? inte helt säker på skillnaden så rådfrågar här.) Utöver de så säger de att man kan sätta in ytterligare en disk där WWAN modulen ligger.

I lenovos psref-dokument står det såhär:

Storage (One of the following, configurable by model):

• M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s (e.g. xxxGB SSD M.2)

• M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s (e.g. xxxGB SSD M.2 PCIe NVMe)

Här är hur det ser ut på insidan (Har inte fått datorn ännu men säljaren var snäll och tog en bild):

Så vilken NVMe m.2 SSD (tex 2242 eller 2280) kan jag sätta in i den tomma platsen? Samt är det värt att byta ut WWAN modulen (fibocom saken) om det går mot lagring eller drar det onödigt med batteri eller alstrar värme? Har tänkt att köra dualboot med både windows och manjaro om det gör någon skillnad.

Tack på förhand.