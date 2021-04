Inget flyt i bilden på min PC, dock flyt via min smart TV

Hejsan kära medlemmar

Jag har idag en PC (Lenovo ThinkCentre M710q) som jag haft några år som film/streaming dator från play-tjänster (Viaplay, Youtube etc.).

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4235979

Datorn har endast VLC installerat, detta så jag skulle få en så effektiv HTPC som möjligt. När jag spelar upp en .MKV video (allt ifrån 4-30 GB), så flyter inte bilden, känns som ~30 FPS. När jag kollar informationen om filmen via VLC så är den kodad för 60 FPS. Lika dant när jag streamar, det hackar inte, men det är liksom inget flyt i bilden. Datorn är uppdaterad med dom senaste drivrutinerna samt den senaste Windows-uppdateringen, filmen ligger på SSD-disk. Jag har provat olika webbläsare för streaming (Chrome, Edge m.fl) samt andra spelare för film än VLC. PCn peakar mellan 30 - 50% när den spelar upp film från VLC.

Jag har varit van att haft det på detta sätt när jag har sett film under många år, och jag har inte brytt mig så mycket.

Dock köpte jag en ny TV förra månaden (LG OLED65CX6LA).

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5258827

Det är sådant sjukt bra flyt i bilden (60 FPS) på TVn när jag kör via följande på/via TVn.

- TVns appar, ex. Viaplay/Youtube

- Chromecast Ultra (kopplad till LAN via RJ45).

- Xbox Series X

Dock inte via min PC ?

Vad säger ni, är min datorns grafikkort/processor möjligvist för slö? Dags att byta dator, vad behöver jag i så fall?

Flyter era filmer i VLC samt streamingtjänsterna såsom Viaplay i webbläsaren via eran PC ?

Ha det bäst.

MVH Christian