Aida64 crash

Körde Aida 64 Extreme igår och testade benchmarks.

dom 4 översta fungerade bra, men dom andra gör att datorn dör.

Så det är nåt fel på mitt moderkort eller cpu.

Ska reklamera kortet till butiken.

https://www.reddit.com/r/intel/comments/9x58gd/intel_9th_gen_...

Ett så påkostat moderkort ska väl klara såna test?

CPUn ska ju throttla och inte crasha.

Någon som får samma fel?

En som svarat en annan: Every "FPU" test uses Advanced Vector Extensions (AVX). These will absolutely stress the bajeezus out of your processor well beyond any real use program on the planet, it is a torture test.

Edit: Händer samma sak med min bärbara gamingdator.