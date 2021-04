Bärbara datorer nästa stora bristvara

Skrivet av Jaevel: Fy fan, tänk den som mjukvaruutvecklare! Lämna över en trave rutade block med koden skriven på! Gå till inlägget

Usch ja :/ Då blir nästa bristvara pennor och papper och skolorna får lägga ner till följd av detta and it goes on and on..

Tur man fick tag på en bättre begagnad för ett tag sedan och förhoppningsvis känner man sig inte nödgad att köpa något nytt hårdvarumässigt de närmsta 3 åren iallafall.

Blir spännande att se om det blir galen prisstegring på exempelvis Chromebooks nudå så att de kommer kosta 25000 med 12 månaders väntetid om några månader.