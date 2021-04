MSI och Creator Genie menyn i BIOS?

Hej, jag har precis byggt ihop en ny dator baserat på ett MSI B550-A Pro moderkort och en Ryzen 3700X. Jag har inte gjort så jättemycket mer inställningar i BIOS än att ställa in XMP-Profil 1 samt ställa in samtliga chassi-fläktar på ”Smart-fan” . Jag undrar dock över ”Creator Genie” menyn där det finns två XMP-alternativ samt en knapp för CPUn. Jag misstänker att CPU knappen är alternativet för ”Precision Boost” även om det uttryckligen bara står just ”CPU”, någon som vet säkert? Vidare så undrar jag över om det nu är Precision Boost som den här knappen sätter på vad exakt innebär det, jag har nämligen stresstestat CPU och RAM med Cinebench R23 med både Ryzen Master och HWinfo64 igång och jag måstet ärligt säga att jag inte ser någon skillnad alls i Max frekvens. Har jag missförstått hur den här alternativet i BIOS fungerar kanske?