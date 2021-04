RSA knäckt 2021?

Hittar väldigt lite på nätet om det som påstås, att RSA är knäckt. Någon som vet mer om detta?

Det finns en länk till nedanstående PDF-citat @:

https://www.csoonline.com/article/3613550/whats-next-for-encr...

Abstract. To factor an integer N we construct n triples of p n -smooth integers u,v,|u−vN| for the

n-th prime p n . Denote such triple a fac-relation. We get fac-relations from a nearly shortest vector of

the lattice L(R n,f ) with basis matrix R n,f ∈ R (n+1)×(n+1) where f : [1,n] → [1,n] is a permutation

of [1,2,...,n] and (Nf(1),...,Nf(n)) is the diagonal of R n,f . We get an independent fac-relation

from an independent permutation f 0 . We find sufficiently short lattice vectors by strong primal-dual

reduction of R n,f . We factor N ≈ 2 400 by n = 47 and N ≈ 2 800 by n = 95. Our accelerated strong

primal-dual reduction of [GN08] factors integers N ≈ 2 400 and N ≈ 2 800 by 4.2 · 10 9 and 8.4 · 10 10

arithmetic operations, much faster then the quadratic sieve QS and the number field sieve NFS

and using much smaller primes p n . This destroys the RSA cryptosystem.