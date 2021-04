Dator utan grafikkort och 2600x uppgraderingspaket

Hej!

Säljer av en dator utan grafikkort, helt ny - aldrig använd ifrån Inet.

Här är datorn.

https://www.inet.se/produkt/1978441/acer-nitro-n50-610-i5-16g...

Riktpris - 5000 kr, då värderas grafikkortet till 8000 kr vilket är rimligt.

Jag kan också tänka mig att sälja hela datorn för det jag köpte den för om någon vill ha den som den är vilket är 12990 kr. Är intresset svalt lämnar jag tillbaka datorn till Inet då jag ser det som ett felköp, jag fick inte sålt min andra dator som det var tänkt.

Uppgraderingspaket Ryzen 2600x:

- Processor: Ryzen 2600x

- Moderkort: Gigabyte B450M DS3H

- Minnen: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3000MHz 2x8GB

Kom med bud. Riktpris 2500 kr.

Finns även ett Seasonic 750 watt nätaggregat ifrån Inet.

Köptes för 1199 kr i våras, sparsamt använt. Kostar nu 1049 kr på kampanj hos inet. Köp av mig för 900 kr.

https://www.inet.se/produkt/6903699/seasonic-focus-gx-750w

Finns det intresse kan jag sälja min speldator.

- Processor: AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor

- Grafikkort: GeForce RTX 3060 Ti

- Nätaggregat: Seasonic FOCUS Plus 750W Gold

- Moderkort: X470 GAMING PLUS MAX

- RAM: HyperX Fury Black DDR4 3600MHz 2x16GB

- Chassi: Fractal Design Meshify C Solid Side

- Hårddisk: Samsung 860 EVO 1TB SSD

Kom med bud men värdet för datorn är högt, i alla fall för mig, ungefär det jag har lagt på den. För att bespara onödigt låga bud, se vad alla delar kostar att köpa idag och kom med ett rimligt bud. Alla delar är inköpta i år förutom hårddisken. Ett splitter nytt 3070 kort är på väg in ifrån Webbhallen som uppgraderar min speldator, när är dock inte bekräftat men snart.

Ingenting skickas, allt hämtas hos mig i Kungälv och du betalar med Swish.

/ Leif

