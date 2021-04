Antminer PSU > GPU

Hej,

Jag har en "Power Supply APW7 PSU 1800w 110v 220v Much Better Than APW3++ for S9 or L3"

Vill använda den som PSU till mina Grafikkort - Är detta Möjligt

Om Ja - Hur bör jag göra? Vill liksom inte ta död på mina GPU?

Har sätt en Guide på Youtube men det är inte samma PSU.

Någon som vet vilka kablar/Adapter jag behöver för att få det att rulla?