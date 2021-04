Hur mycket pluggar ingenjörer?

Mellan 12 till 70 timmar i veckan beroende på ambitionsnivå, kurs och hur nära tentan vi är.

Nu under distansstudierna är depression och studietrötthet vanligt och det många jag pratar med som säger att de bara kollat på föreläsningarna och gjort obligatoriska inlämningar. Det motsvarar kanske 10 timmar per vecka just nu.

Inför tentor och när kurserna är intressanta är det inte ovanligt att man sitter över tolv timmar sex/sju dagar i veckan.

Det varierar väldigt mycket.

Om du har disciplin och kan fokusera på studierna så kommer 40 timmar i veckan absolut vara tillräckligt.