https://forums.guru3d.com/threads/windows-line-based-vs-messa...

http://www.mediafire.com/file/2kkkvko7e75opce/MSI_util_v2.zip...

Shared interrupts are often the cause of high interrupt latency and can also cause stability issues

Om ni har problem med cracher prova det här, mycket mer stabil hashing!

Mvh NiftyHydra