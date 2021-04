Telefon 4000-5000kr? (köpråd)

Gick från en Zte Axon 10 pro pga spräck skärm och köpte en Samsung A52 nyligen för 3790 kr. 4690 kr med 5g

Satte en budget på <4k och det som fick mig att välja a52 var främst ip67, 4500mAH och hyfsad mainkamera.

Man känner direkt att det inte är premiumklass med body i plast jämfört med den otroligt hala Axon 10 pro.

Däremot finns ett stort utbud av skal och fodral.

Haft a52 ca 2veckor nu och jag är än så länge nöjd.

+

Batteri drygt 50% kvar efter en arbetsdag med wifi, BT och radio/podcat igång 7h och surf på rasterna.

Helt OK kamera

Snabb upplåsning med både fingerprintsensor under skärmen och faceunlock

Samsungs OneUI helt OK

Bra ljud från både 3.5mm och BT. OK från högtalare

-

Ganska aggressiv appmanagement. Men går att ändra i inställningar.

Bixby alltid aktiv

Plastig men OK byggkvatitet

En egentligen ganska medioker mobil men gör vad den ska och jag ångrar inte att jag köpte den.

EDIT: Kan återkomma med resultat av laddning i morgon