Problem med M.2 diskar i nybygge

Hej!

Jag håller på med ett nybygge och har problem med att få bägge M.2 diskar att fungera samtidigt.

Mitt bygge har:

Intel i9 10900k

ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING

1st WD Black SN850 Gen 4 SSD 1TB Pcie4 (Sitter i M2_3, har även testat denna i M2_1)

1st Corsair Force MP510 1,920GB M.2 2280 PCI Express 3.0 x4 (Sitter i M2_2)

Får felmeddelandet:

”A M2 device has been detected in the M2_2 socket. To use a M.2 device, please go to Bios/Advanced/Onboard devices configuration.

När jag väl navigerar dit finner man bara config för M2_4 sloten som inte har något kort i sig. Finns inga andra inställningar relaterat till M2.

Kommer endast vidare till OS om jag tar bort MP510 kortet från M2_2.

Känner att det är något jag missar här med slottarna och/kompabilitet.

Tusen tack på förhand