802.11ax laptop kopplar bara upp i 802.11a (54 Mbps)

- Vad har du för säkerhet på ditt lösenord? Ex. WPA2-AES? - Byt till detta

- Uppdaterat till senaste drivrutinerna på kortet?

- Testa nedan på din router. Hittade på ett forum.

* Verify that "Enable WMM (Wi-Fi multimedia) settings" on the router is ENABLED (typically on Netgear, under Advanced / Setup / QoS setup). If that option is unchecked, you will be limited to 54Mbps.