Hjälp med att göra stora filer tillgängliga för processning från separat worksations på snabbaste smidigaste sätt?

Hej,

Jag har fått en utmaning att optimera ett arbetsflöde mellan olika stationer för att på bästa sätt kunna processa väldigt stora filer. Då jag verkligen inte är en expert på detta området tänkte jag be er om hjälp med ideer för detta.

Min utmaning består i att jag har två datorer (kallar dom 1 och 2) som är kopplade till instrument som separat genererar väldigt stora filer runt 1-2TB. Dessa filer behöver sedan processas men som ni kan föreställa er så är denna processning ganska krävande och blockerar då 1 och 2 fullständigt från annan användning under lång tid. Jag behöver därför hitta en lösning för att på snabbaste/smidigaste sätt kunna överföra data från 1 och 2 för processning från en annan befintilig arbetsstation 3 var syfte är att processa filerna som är genererade av 1 och 2. Detta behöver ske på ett sätt som minimerar blockering av 1 och 2 vid dataöverföring. Jag tänker mig därför att en server behövs för att kunna dela/spegla datan på bästa sätt? Vill tillägga att vi tidgare haft problem med att spara filer från 1 och 2 direkt på en server från mjukvaran som generar bilderna (förmodligen p.g.a. mjukvaruproblem som används för att generar bilderna) vilket gör att vi helst initialt sparar filerna lokalt på 1 och 2.

Såhär går mina tankegångar:

Både 1 och 2 lagrar idag data lokalt på 2st 4TB SSD Raid0 (tot 8TB) diskar. Tänker att dessa diskar ska speglas på en server. För att minimera blockering av kraft från dessa diskar tänker jag att dessa ska speglas under ca 4 timmar på natten då 1 och 2 inte används. Då lagringen på 1 och 2 är temporär behöver speglingen sättas upp så att den endast skriver ny data till servern och inte tar bort filer från servern även om de raderats från 1 och 2 nästkommande dag. Är en sådan spegling möjlig/enkel att sätta upp?

Jag tänker sedan att 3 nästkommande dag kan processa datan från servern. 3 är idag väldigt kraftfull och kan hantera dessa filer. Är dock osäker på om 3 behöver göra en överföring till lokal lagring eller om den ska processa filerna direkt på servern för att kunna använda kraften från 3 (t.ex. är processningen GPUkrävande). Alternativt, finns det en möjlighet att spegla hårddiskarna från 1 och 2 direkt i 3 och kringå en server? Budgeten tillåter inte att jag bygger en server lika kraftig som 3 (t.ex. med avseende på RAM och GPU) så jag undrar egentligen hur jag på smidigaste sätt kan använda kraften från 3 att processa datan från 1 och 2 och samtidigt minimera tiden som eventuell dataövering blockerar användandet av 1 och 2. Kan tillägga att 1 2 och 3 alla står i samma rum och eventuell sammankoppling kan ske med kabel. De är idag inte anslutna till nätet.

Tacksam för all input jag kan få om detta. Budgeten för detta är ganska flexibel men hamnar helst under 50k. 1,2 och 3 finns redan så all investering handlar om att ge 3 tillgång till data från 1 och 2 på snabbast smidigaste sätt. Att specca en server liknande som 3 skulle innebära en investering större än budgeten.