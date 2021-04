Subwoofer med PC, mjeh?

Jag jag spelar på TVn så går ju allt via en Marantz-stärkare, och då dundrar det nog allt. Jag har en SVS SB-1000 som sub. Också då självklart via LFE, och reglaget baktill ställt på kl 1 ungefär.

Signalen är då rätt så oförstörd, den går ju via HDMI från 3080 till LG tv, sen åker det via ARC till receiver.

Har du installerat dolby surround-appen förresten? Den är gratis i xbox-affären.