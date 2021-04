Får inget internet med Telias mobila bredband

Så detta fungerar inte?

"Öppna en webbläsare, exempelvis Google Chrome och börja surfa. Om en ruta visar att du ska fylla i pinkoden för simkortet så fyll i den och godkänn.

Om routern eller webbgränssnittet för routern visar No service behöver pinkoden fyllas i innan du kan börja surfa. Om sidan för att fylla i pinkoden inte visas öppnar du browsern och skriver in 192.168.32.1 i adressfältet. Ange pinkoden för ditt simkort och klicka på Sänd. Logga in genom att använda "admin" som användarnamn och lösenord."