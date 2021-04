QC skadligt för dagens mobiler?

Skrivet av Andreaz1: Jag tänkte precis samma sak. Det här med batteriers slitage är ingen nyhet och tillverkarna har för länge sen infört olika åtgärder för att minska på det. Jag har haft min P20 Pro i 2,5 år nu och jag märker inte heller av några problem med batteriet. Gå till inlägget

Huawei är också helt otroliga m.h.t.. att förbättra även äldre telefoner, jag har redan Android 11 på min Huawei 20Pro, som startade på Android 7, batteritiden var den gång 2 dagar, nu är den uppe i 4 dagar (hur är det även möjligt?)

Köpte en Soy Xperia L1 på samma tid, den är fortfarande på Android 7.

Jag läste en artikel på Slashdot.org för länge sen, då en grupp "hackers" hade kollat Huawei's telefoner (dengång dom blev åklagat för spioneri), och fann absolut intet, men fann massor av bloatware i andra telefoner. Huawei låg i topp #3 (andra platsen) dengång av världens bästa och mest populära telefoner).

Hur kan dom sen 3+ år tillbaka optimera batteritiden så bra, och samtidig hela tiden vara åklagat för spioneri (För er som nu blir paranoida och tror jag är Kines eller kommunist, jag är äkta Norsk rödhårig Viking...som om det borde betyda nåt bleh...) jag VET at pengar och ekonomi är världens största incitament till krig, falska åklagar och högt politisk spel. Vi VET redan at Intel har haft spionteknologi som ger möjlighet till access till HELA systemet när systemet finns uppkopplat och "mjukvara" släckt, intel kallar detta ME-Engine (Look it up tinfoilhatters) i hela 10 år, och det tycker vi är helt "Okej".

Mhm....