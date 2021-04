Svart skärm

Skrivet av Sniffsson: Hej! Min brors dator har tydligen gått sönder från ingenstans! När jag startar datorn får jag ingen bild på skärmarna (har även testat hdmi i moderkortet), och rgb:n från musen och hörluren har försvunnit. Har öppnat datorn och försökt hitta något som ser skumt ut, men har för dålig kunskap om detta. Alla fläktar är även igång! Någon som vet vad felet kan vara? Osäker om denna ligger i rätt kategori Tack på förhand! Specs: BitFenix Nova Midi Tower

Corsair VS550, 550W PSU

Intel Core i5-6400 Skylake Processor

MSI B150M BAZOOKA, Socket-1151

Kingston Value DDR4 2133MHz 8GB

Corsair Force Series LE 240GB 2.5" SSD

ASUS DVD Writer, DRW-24D5MT https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/176015020_2185223551613338_3493602978008940032_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=nNztKIeJEnAAX_kIzCG&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&tp=6&oh=7f243e23bcf3e526fd9a2e9a473bc3b8&oe=60ADA489

MSI GeForce GTX 1060 3GB OC https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/176067215_486887965689222_1379238968399561506_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=3Qy55DN7xM4AX9aM0ep&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&tp=6&oh=0be7f1d9f79eee2a6faa0bda14df10dd&oe=60AD42E9

Ser oroväckand mycket tjock damm som ligger på grafikkortet på bild nr.2 precis ovanför kopparröret. Ser inte ut som den blivit rengjord på flertalet år?

Koppla ur datorn och börja med att blåsa rent hela datorn med tryckluft. (dammsug ej)

"Dust is the main enemy of computer hardware too. Dust can block computer filters causing PCs to overheat. Dust also acts as an insulator which can cause further overheating and also clog up integrated circuit boards causing a short circuit"