Förhindra sömnläge för extern hårddisk?

Jag har en extern hårddisk ansluten via USB och den håller på att driva mig till vansinne. Den går ner i sömnläge typ 2-4 gånger i timman eller så, och eftersom Windows är Windows så ska den lika ofta aktiveras igen, och varje gång det sker så tar den typ 15 sekunder på sig att komma igång igen. Inte nog med att det låter som fan (väcker mig på nätterna), så fryser den all hårddiskaktivitet när man t.ex. ska in i Utforskaren, etc. etc.

Jag har försökt att ändra i strömlägesinställningarna (vet inte vad det kallas på svenskt Windows). T.ex. har jag helt stängt av sömnläge för hårddiskar. Jag har också stängt av "USB selective suspsend." Det spelar dock ingen roll. Hårddisken fortsätter att bete sig på det här viset.

Jag vill heller inte behöva dra ur kabeln hela tiden eftersom jag faktiskt använder hårddisken då och då.

Finns något man kan göra åt det här?