Apple stäms för falsk marknadsföring kring vattenskyddet på Iphone

Angående att skölja telefonen så får jag en känsla av att de har förväxlat skölja försiktigt och spola. Du kan inte ha kranen på högt tryck och tro att vatten inte ska kunna tränga in i en IPx7 eller x8-klassad telefon. För att skydda mot spolning krävs IPx5 eller x6. Så på den punkten kommer de garanterat inte lyckas, och jag tror inte att punkten om djupet kommer bringa någon lycka för dem heller, med tanke på att det står "To prevent liquid damage, avoid these: Swimming or bathing with your iPhone". Att en telefon klarar 6m djup i 30 minuter betyder att om du tappar telefonen i 6m djupt vatten så har du 30 minuter på dig att ta upp den. Det betyder inte att du kan ta den på en simtur ner till havets djup. Och att saltvatten har högre densitet och därmed högre tryck är ju något man lär sig på lågstadiet, och om de har fått tag i informationen att Apple har testat i stillastående renat vatten så finns ju informationen tillgänglig.