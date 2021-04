Asus Radeon R9 270 2 GB DirectCU II (begagnad), RAM finns också

Jag köpte kortet nytt när det släpptes, har fungerat helt perfekt och jag har aldrig fifflat med overclocking eller något med den.

Originallådan finns inte fast det kan skickas i en anti-static påse som det ligger i nu. Drivers CD-n kan medfölja också om köparen önskar, men jag höll kortet uppdaterat tills nyss.

Priset börjar vid 200 sek, köparen betalar frakt.

But wait, there's more!

Jag har också G.Skill Ares Series 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1600 CL9 som jag inte använder, den kan ingå i köpet om man vill, eller kan säljas separat (både två pinnar tillsammans) för åtminstone 50 sek PLUS frakt.

Läs hela annonsen här