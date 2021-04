Laptop för plugg/jobb/spel

Hej!

Söker en laptop till min sambo.

Den kommer främst användas för plugg och jobb men hon är även intresserad av att eventuellt kunna spela lite mindre krävande spel på den ex. World of warcraft och League of legends.

Hon har en budget på 8000 kronor men kan tänka sig lägga lite mer om det blir en väldig skillnad.

Tack på förhand.