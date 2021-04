Erfarenheter utav mobilt bredband?

Jag sitter på mobilt bredband, "Fast Mobilt Bredband" via telia, och har nu använt det i 1½ år.

Haft "problem" sammanlagt 1 vecka under denna tiden med ostabilt osv, ena gången vara det typ 5 dagar om jag inte missminner mig, andra gången under någon dag till o från

Enda jag saknar emot när jag hade fiber är att jag inte kan spela och ladda ner sammtidigt för då blir det väldigt segt (men det löser jag genom att ladda ner updates osv på nätterna)

Jag fick detta som erbjudande när jag sa upp mitt fiber o skulle byta till ADSL när jag flyttade. Var skeptisk till en början men överlag förvånad att det fungerar så pass bra