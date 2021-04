Arbetsmiljökrav på skärmars uppdateringsfrekvens

Skrivet av infigo: Det är väl mer känsligt om skärmar har flimmer eller inte på bakgrundsbelysningen. De flesta som arbetar vid en dator sitter mer excel eller något fönster uppe och läser eller hanterar text som inte rör på sig. Om det är 10 eller 1000Hz spelar inte så stor roll.

Kanske hade varit trevligt om man arbetar i CAD eller andra 3D program.

Så länge det inte är flimrig belysning på skärmarna så bryr jag mig inte särskilt. Hemma är jag mer kräsen när jag spelar. Gå till inlägget

Weeeeeell.

Jag har en4K 12hz-skärm hemma som jag också jobbar på.

Har en HP elite book från 2020 - och de snåla jävlarna på HP (ja det är befogat med en svordom här) har använt HDMI 1.4 som utgång. På deras elite book från 2020. Come on!

Det innebär att jag antingen kan förse en extern skärm med 30hz @ 4K - eller 60hz @1080p.

Det går att lösa med en dongel - för grafikkretsen klarar 60h@4k och via usb-c går det nog att få ut sådan bildmatning. Men varför i hela friden har de inte HDMI 2 på deras vanliga HDMIutgång? Grrr!

Jag har inget emot 60 hz. Nöjd hela vägen där faktiskt.

Men alltså 30 hz är inge vidare kul ens när man sitter med skrivbordsmiljö.

Så jag kör 1080p på en 27tums nu. Hellre det än 30hz. Its horrible

Så jag har nog en viss invändning mot att 10hz skulle räcka hehe.