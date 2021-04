Intressekoll* 6800xt red dragon

Säljer ett powercolor 6800xt red dragon, köpt i Mars via tradera (köpt via Inet), har bild på kvittot. Säljer pga spelar endast 1080p så kortet känns rätt så overkill. Har överklockat kortet via AMDS egna överclock-meny. Alla spel får hög fps utom destiny 2??, vill bara förvarna. Startbud 11500. Kan mötas upp i GBG eller skicka via frakt. Swish helst.

Original kartogen har ett hål på kanten för kaninen har gnagt på den lite.

