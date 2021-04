Prestandaskillnader NVMe SSD gen 3 vs gen 4

Skrivet av Harddrive: Hmm, men den har dubbla iops, det tänker jag mig borde ju märkas någonstans? (kanske inte boot tider) men på annat håll Gå till inlägget

Bytte från en 960 EVO till en 980 PRO.

Båda har samma svagheter och jag märker ingen direkt skillnad mellan dom.

Sitt och rota i filsystemet, packa upp saker, packa ner, kopiera etc. etc.

D.v.s. vanlig användning.

Och båda diskarna får slut på oomph efter ett tag.

Min gamla trotjänare 950 PRO var iofs långsammare, men den körde aldrig in i "väggen" som mina 960 eller 980 gör -.-