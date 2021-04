Jakt efter smartphone som kan ge/ta emot samtal, skicka sms, och använda "Mobilt bank-ID" och "To Go"

Hej!

Jag är på jakt efter en mycket simpel mobiltelefon (smartphone?), som jag fr.a. tänkt använda när min Iphone 8 av olika anledningar tillfälligt är ur bruk.

Som rubriken till tråden säger ska jag kunna ringa samtal, skicka sms, men — och det här är viktigt — jag måste även kunna använda mig av mobilt bank-ID för att t.ex. kunna skriva under betalningar, bl.a. dem som jag vill kunna göra i Västtrafik's app "To Go". Jag vill även kunna använda mig av Västtrafik's "Reseplaneraren". Jag har ingenting alls emot att det är en knapptelefon, och kan faktiskt gå så långt som att säga att det är att föredra, om eventuella framtida reparationer blir enklare för en lekman som jag själv att utföra med avsaknaden av avancerad teknologi som touch screen ofta innebär. Just krånglet med att öppna min Iphone's display är en av anledningarna till att jag gärna låter någon annan göra det. Riskerar jag att relativt enkelt krackelera mycket ömtålig teknik så får det vara.

Mer än så här behöver inte telefonen vara kapabel till. Hyfsad batteritid och i övrigt kompetent är naturligtvis också nödvändigt att den är, så att jag inte köper en i praktiken oduglig leksakstelefon med enbart teoretiska funktioner.

Har ni tips på en sådan här telefon får ni gärna höra av er!

Mvh / seriegubben