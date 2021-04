Ääntligen!

Yes! Äntligen kan jag visa att jag suuger. Jag köpte spelet för drygt fyra år sedan, på Steam. Men, pga det ena och eventuellt andra orsaker så fungerar det först nu.... Ok, jag kör vuxen-Linux, Debian. Redan vid första testet så föreslog någon med rysk barnröst att jag borde bli utröstad... Reality check! F*c| y0u! B4m, b00m! Soonish, at least...

Skall jag lägga ned? Är det ålderskris?