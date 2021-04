Nätverksporr

Tänkte bara säga hur mitt nätverk ser ut, så ja, rent ”skryt” om man nu orkar läsa sånt, men samtidigt tänker jag att i detta forum blir många våta i trosan av bra installationer, ni får gärna kommentera.

Nytt hus köpt och fixat stadsnätet dra om fibern till källaren istället för ett random rum. Till det gamla dasset i källaren blev det, mediabox och fiberuttag installerat, dvs, jag kan koppla in SFP rakt in i Dreammachine Pro eller en Watchguard, men just nu draget från mediaboxen till Dreammachina Pro. Från denna sitter SFP till 48 portars POE switch som seden sitter med patchkablar till 24 nya CAT6 sladdar utspritt till varje rum (ja, CAT6a var en tanke men orkade inte jorda sk*ten själv) Alla rum förutom TV-rum och vardagsrum har 2 kontakter vardera, dessa två rum har 4 respektive 6 uttag. Från samtliga rum sitter Unifi 6 Lite på låg effekt, separerade kanaler. (Låg effekt för bättre roaming, då iPhone/iPad roamar på -68dBm) 5Ghz fulltäckning i hela huset. Sist men inte minst funderar jag dra två nätverksladdar upp på taket till en Unifi Basestation XG och blåsa nät till en park som ligger utanför huset, så gäster kan betala för min lina 😂) sist men inte minst, vad f*n är annars är slutet av optimalt hemnätverk? 😂🤷🏼‍♂️