HP Omen X 27 | 240 Hz | 2560x1440

Säljer då jag tänkt testa en Oled

Mycket snabb panel för dig som inte trivs med input lag.

Litet utdrag från Rtings test:

"The HP OMEN X 27 has outstanding low input lag, great for a responsive gaming experience. When gaming at the native refresh rate and resolution, the input lag is one of the lowest we've ever measured and is great for even the most demanding gamers."

2560x1440

240 Hz

Gsync/Freesync

16:9

HDMI & Displayport

Inköpt för ett år sen från Elgiganten.

Skärmen är i princip nyskick. Finns nedpackad i originalkartong med alla tillbehör.

Kan skickas med Schenker eller Postnord. Köper betalar frakt.

