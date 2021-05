Onödigt vetande gällande hårddisk(ar?) och dammsugare.. :)

Tanken alla har tänkt men ingen vågat prova:

Fungerar en mekanisk hårddisk om man suger ut luften ur den med en dammsugare?

Tänkt tanken men inte fått för mig att prova.. men idag.

Har en liten labbmaskin framme och hittade en 250GB 2,5" SATA disk:

Fujitsu MHY2250BH

Sugmaskin:

Electrolux UltraOne, en bra dammsugare men alla tillbehören är rena skiten.

Nothing sucks like an Electrolux är en gammal slogan som visat sig stämma.

What ever...

Körde läsning från disken med DD samtidigt som jag satte dammsugarmunstycket över hålet "Do not cover this hole"

Disken fungerar rätt bra tills man kommer runt 2/3 av "volymkontrollen", ungefär vid läget för lite grövre mattor, innan parkett.

Då slutar DD att rapportera lästa bytes. Sänker man dammsugaren rejält så börjar disken läsa igen.

Har hittills inte sett några nya fel i smart-data, men håller på med ett längre självtest nu.

Blev "sugen" på att prova med fler diskar.

Det är ju helt klart ett argument för heliumfyllda diskar, de slutar inte arbeta bara för att man råkar dammsuga datorn.

/Karaffen

EDIT:

Nästa tanke är ju då, kan en längre period av låg tryck göra att disken börjar arbeta igen, tänker på om det kan vara så huvudena inte hann kalibrera om sig med avståndet till skivan vid minskat lufttryck, borde göra nån rigg så jag kan testa längre tid..