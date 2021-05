Extra m.2 syns i device manager men inte i file explorer

Installerade just min extra m.2 1TB Samsung 970 Evo Plus, har sedan tidigare en lika dan men inte plus som nu börjar bli full.

Den nya hårddisken syns i device maneger, finns inga nya drivrutiner att hämta. Kan inte ta screenshot men den syns i BIOS också.

Men jag kan inte se den i file manager och jag kan inte heller välja den om jag provar att spara random google bild.

Har provat att starta om datorn, vad mer kan jag göra? Vet inte om det är relevant men har ett Asus z390-e och en i9 9900K med 4 x16 GB ram.