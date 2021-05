10400F Asus Strix B460-I gaming problem.

Bygger dator åt en vän och har ett problem jag aldrig tidigare råkat ut för, datorn fungerar felfritt varannan gång den botas upp och varannan gång så får jag ingen bild på flera minuter. Det slår aldrig fel och är alltid exakt varannan gång. Har provat flertalet olika bios versioner och inställningar, plockat ur och satt i minnen och GPU flertalet gånger.

De gånger jag bootar och bilden dröjer kommer efter ett lång stund "(a7) me fw downgrade - request mespilock failed" men det känns lite som om att detta kanske distraherar mig från det verkliga problemet då det som sagt det bara sker varannan boot. Har sökt runt och testat olika alternativ för "(a7) me fw downgrade - request mespilock failed" utan någon framgång heller. Låter man datorn stå så bootar den in i windows tillslut och allt verkar fungera felfritt.

Spelar inte heller någon roll om det är en cold eller warm boot som göres, det är ALLTID varannan gång.

Någon som varit med om något liknande eller bara har förslag på vad som kan testas. Har provat allt jag kan komma och tänka på utan någon framgång.

Edit: Moderkortets vita LED är konstant lysande under perioden då booten tar längre tid, vilket enligt manualen hänvisar till problem med "VGA"

System specs

CPU: Intel 10400F

Mobo: Asus Strix B460-I Gaming

RAM: 32gb 2133Mhz DDR4

GPU: Asus TUF Gaming GTX 1650\VG

Lagring: 1Tb WD Blue SN550 NVMe SSD