Bästa sättet att skapa ny version av projekt i Visual Studio?

Skrivet av Tallrot: Jag gör ett program med C# i Visual Studio. Jag ska göra större ändringar och är osäker på vilket det bästa sättet att skapa en ny version av mitt program är. Ska man duplicera mappen, skapa ett nytt projekt och importera den eller finns det något bättre sätt?

Som tidigare nämnts så är Git att föredra.

Men om du inte vill sätta dig in i Git just nu så är det bara att göra en kopia på projektgruppen och öppna i vs.