hej!

En god vän till mig äger en i5 11400F och jag äger en i7 6700K. Vi ville experimentera med hur många watt våra CPU'er drar under full load i exempelvis Cinebench. Vi laddade båda ned "Intel Extreme Tuning Utility" för att kunna se hur många watt cpu'n drar i realtid.

i5 11400F visar väldigt konsekventa resultat. När CPU'n får springa fritt rör den sig uppåt 130 watt. Men om man i BIOS stryper CPU'n till att dra maximalt 65 watt enligt Intel specifikation, så ser vi under tester att cpu'n drar just 65 watt. Man kan även i Intel Extreme Tuning Utility sätta en manuell spärr, på exempelvis 100 watt. Under tester beter sig CPU'n precis som förväntat, den drar då max 100 watt.

Frågetecken dyker dock upp när vi jämför med min betydligt äldre i7 6700K. Hur vi än bär oss åt så rapporteras att CPU'n drar under 60 watt i full load, detta oavsett om jag krämar på med en spänning på 1,4v och 4,6GHz.

Vad är det vi missar här? Är Intels mjukvara helt anpassad för nyare arkitekturer, och därmed rapporterar felaktig Package TDP när vi mäter med min 6700K?