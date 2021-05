Angående Northbridge och Southbridge e.t.c.

I nyare arkitektur så har ju så mycket som möjligt flyttats direkt in i CPUn, istället för att gå via nordbryggan. Sedan för att kunna få mer konnektivitet så har man även olika saker anslutna via chipset, som kopplas till CPUn via ett antal PCI-express banor. Googla på "chipset block diagram" så får du upp många bra bilder.

Den bilden som du valde för den "äldre" arkitekturen tycker jag var bra. Bilden för den "nya" arkitekturen tycker jag var lite rörig, den funkar nog men här är en bild med färger som jag tyckte var lite tydligare: https://rog.asus.com/media/14878984098.gif