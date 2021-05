Vilka VR-spel ska man kika närmare på?

Vad gäller pusselspel så tyckte jag om The Talos Principle VR mycket. Det är inget VR-spel i grunden utan har portats dit efteråt, däremot utspelar det sig i virtuell verklighet så det känns som en ganska naturlig matchning.

Har dålig koll på spel där det går att spela med folk som kör utan VR, men Star Wars: Squadrons är ett sådant exempel. Keep Talking and Nobody Explodes ett annat.

Sport: Thrill of the Fight, Blaston

Musik/rytm: Beat Saber