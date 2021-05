100 grader CPU vid spel

Tja, jag har nyss skaffat en i5 10600 som jag kyler med en Be Quiet! Pure Rock 2. Denna kylare ska vara tillräckligt, men det är den absolut inte. När jag testade att spela Warzone idag så peekade den ofta på 100 grader. Den låg ''normalt'' på 90 grader under spel. Jag har dubbelkollat och kylaren sitter som den ska göra. Under idle så är den ca 34 grader så det är ju fine. Fattar inte varför den kyler så jädrans dåligt under spel? Samma sak med Rust, ligger konstant på 90 grader. Vissa ksk säger att det är fine, men prestandan blir sämre när den når högre grader och det blir en bastu i rummet.

Fläkten som sitter på kylaren är en ''Pure Wings 2'', vilket har ett statiskt tryck på 1.25 och går upp till 1 500 rpm. Jag har en Noctua NF-F12 liggandes i min låda som kan gå upp till 3 000 rpm (750 - 3000rpm) och har istället ett statiskt tryck på 7.63. Tror ni att det är värt att byta den? Gör det stor skillnad i kylning? mvh

