Om Chefen tycker att du ligger rätt i lön och inte är beredd att höja den så är ju så bara. Vill du ha mer lön får du söka dig någon annanstans och hoppas att de erbjuder mer. Det kan ju helt enkelt vara så att du inte levererar mer än så, du får ju fråga vad du behöver göra för att utvecklas.

Det är ju massor av saker som knyter in, hur man agerar med kollegor, hur man tar sig an uppgifter etc. Det är alltid besvärligt om man känner att man förtjänar mer, men inte får mer utan att få en riktigt bra förklaring. Ibland kan det vara personliga skäl, att du uppfattas som besvärlig, alltid ifrågasätter (på ett dåligt sätt), etc. Det kan ju vara precis vad som helst och ganska jobbigt att utvärdera och ta sig igenom, speciellt om man kommer fram till att det är en själv man måste jobba med, vilket så klart är skitsvårt.

Ibland kan det vara värt med en nystart, dumma grejer man gjort/sagt liksom spolas bort, och nya arbetsplatsen känner inte till ditt yngre, dummare jag, och inget bagage släpar med och drar ner en.