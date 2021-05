Intel erbjuder sig bygga kretsfabrik i Europa – för 8 miljarder euro

Det som skulle lösa problematiken är om vi slutade köpa produkter (slutade handla med) från länder som till huvuddel drivs av kol, till exempel Kina, Taiwan och Vietnam. Då skulle säkerligen kretstillverkningen med automatik flytta hit.

"Looking at the last five years of available data ending in 2017, the electricity generation in Taiwan, measured in billion kilowatthours per year, is as follows: 199.07 from fossil fuels including coal, natural gas, and oil; 1.57 from wind; 0.93 from solar installations; 5.23 from hydro; 33.61 from nuclear power plants; and 0 from geothermal sources"

Det skulle dessutom göra oerhört mycket mer för miljön än elbilar, plastpåseskatt med mera. Kol är den enskilt största utsläppskällan i världen.

Men nyligen gick EU och tecknade frihandelsavtal med Vietnam.

