hjälp med att hitta nya högtalare

Letar efter nya högtalare. De jag har idag börjar bli lite gamla och känner att det är dags för nytt. Skulle behöva hjälp med vad som kan vara bra. Har ok budget. Den är rörlig upp till max 15k ifall det finns något exceptionellt. Helst runt 8k. Idag är det ett par KEF R100 som jag använder. Spelar sällan något högt eftersom jag knappt har tid utan mest normal eller låg nivå. Är ett litet rum. Skall stå vid en tv så inte större bredd än ett par med 5,25 tum. Lyssnar mest på musik via Tidal som går via en streamer kopplat ihop med ett bra effektsteg. Även Netflix. Föredrar hellre kvalitet än kvantitet. Klipsch är jag ej intresserad utav. De låter inger bra i mina öron. Bor ej i Sverige. Kan hitta det mesta från budget upp till lyx high end när det gäller märken. Funderar på mycket. Vet ej vad som låter bäst