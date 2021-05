Invalid Signature, kommer inte åt BIOS

Hoppas på lite go hjälp. Vid en avbruten uppdatering, strömmen bruten så kommer jag (såklart) inte in i windows längre och invalid signature kommer upp . sen letar den efter boot media , vilket den inte hittar.

Jag kommer dock inte in i BIOS , samt att den vägrar läsa en USB sticka med windows fil för reparation.

Ngn med lämplig guidning om hur jag kommer vidare, datorn en Lenovo desktop.