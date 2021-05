Tjo,

Detta är säkert en super enkel fråga, skulle behöva en formel som hämtar ut all text med köpa ur kolumn c, och alla priser som tillhör köpa texten i kolum d och plusa ihop dessa och få ut det totala beloppet. Samma sak gäller för sälj också i kolumn c.

Hoppas ni förstår hur jag menar.

Tacksam för hjälp

/Force