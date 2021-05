Värde på PS 4 Pro samt Xbox One X?

Hej,

Dags att göra sig av med dessa konsoler och tillhörande spel. Dock har jag inte riktigt lyckats få klart för mej vad ett rimligt pris för dessa två. Jag har följande:

Ps 4 Pro, 1TB. Köpt 2017. Bra skick, 1 kontroller, konsolen inte mycket använd. Tillsammans med konsolen kommer det 15 spel varav flera oöppnade. Last of us 2, The witcher 3 Wild Hunt, Metro Redux, Dishonored definitive edition, The last guardian, Shadow of Mordor, Assassins creed IV Black Flag, NHL 19, Infamous first light, The elder scrolls online, Fallout 4, Mafia 3, Dirt Rally, Mass Effect Andromeda, Destiny

Xbox One X 1TB, 1 kontroller, köpt 2017. Främst använts till att spela upp bluray filmer, vilket mängden spel skvallrar om, endast 3 stycken medföljer. The Crew, Forza 6 och Kingdom come deliverance.

Vad är ett rimligt pris jag kan förvänta mej om jag säljer dessa paket?

Tack på förhand!