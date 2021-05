Skrivet av Langelus: Har tyvärr ingen bra input vad gäller sensorerna men ifall det är så att Animus skulle vara begränsande i frågan så skulle säga att kolla lite på Home Assistant som ett alternativ, otroligt kraftfullt att konfigurera och finns färdiga integrationer mot det mesta. Kör själv det tillsammans med 30-40 Trådfri enheter med en ConBee II usb sticka. Gå till inlägget

Sounds legit. Jag har dragit mig lite för det hittills bara, men HA verkar ju vara "the shizzle", åtminstone om man kan acceptera att göra lite själv.

Så, en RPi 4 B 8GB med case och ström, ett SD-kort och sen är det go time? Förutom att jag behöver en ConBee för att stöda Zigbee, yes? Eller kan jag integrera direkt med IKEA Trådfri Gateway istället, och använda den för kommunikationen med mina Zigbee-enheter?