Det verkar som MSI ersätter Dragon Center med en ny liknande mjukvaruuppsättning som dom kallar kort och gott "MSI Center".

Citat:

MSI recommends all users to upgrade from MSI Dragon Center to MSI Center for better user experience.

Note. MSI Dragon Center and MSI Center cannot be installed at the same time.

If you prefer to install MSI Dragon Center, please go to this link

I installationsvideon ser det ut som om dom valt en mer modulär approach där enskilda komponenter kan installeras och avinstalleras som man önskar.

Någon som har erfarenhet av denna mjukvara och om den ställer till problem på samma sätt som Dragon Center gjorde eller om dom faktiskt gjort ett ärligt försök att förbättra kompatibilitet med andra delar?