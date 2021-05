Någon som håller på med BANANO?

Skrivet av jimb0slice: Javisst, jag kör folding@home och gör man det via banano teamet så får man som du säger bananos tillbaka. Det är väldigt enkelt att komma igång, Dra ner Kalium appen i din telefon och skapar en adress samt seed (seeden sparar du privat, det är själva nyckeln till ditt konto). https://kalium.banano.cc/ Sedan går du in på bananominer och anger din banano adress. https://bananominer.com/ Där får du tillbaka ett team och konto nummer som du anger i folding@home appen. Sedan är det bara att köra igång, du får in bananos på din adress sedan löpande en eller två gånger om dagen. Detta är ett perfekt sätt att både bidra till forskning samt att man får tillbaka lite crypto på det.

Banano är en meme kryptovaluta som baseras på samma källkod som dess storebror Nano, som är en grön eko-vänlig kryptovaluta med väldigt låg energiförbrukning. https://nano.org/

https://banano.cc/ Happy folding! Gå till inlägget

Hej,

Tack för ditt svar!

Jag körde också igång faktiskt, innan jag såg svaret.

Hoppas jag gjorde rätt med User ID och team ID, det står i folding klienten iallafall under "Points earned" 0, och lite under det "0, go to Team www.banano.cc's total of (och så en massa points) så det verkar väl rätt iallafall.

Jag lade in foldingklienten på datorn samtidgt som jag fick ut userid och team id via mobilsidan på telefonen, så hoppades jag lade in rätt userid, var inte säker på om det var en nolla eller stort O i user id, men tror det blev rätt.

Antar att man får points när baren gått upp till 0? Dyker det automatiskt upp BANANO i walleten sen då?

Kör med laptopen i sign.