Stationär dator, Ryzen 9 3900X, 64 GB RAM, Samsung 970 EVO Plus 1 TB etc.

Säljer en komplett dator med väldigt mycket "Kräm". Den köptes i delar sommaren 2019. Kvitton ska finnas. Inte kört med OC, mining etc. Använt den för diverse projekt och programmering. Helt tyst under idle, men varvar upp en del under full load. Dock tystare än min nya Dell..

Jag anger länkar till delarna och priset de säljs för idag:

AMD Ryzen 9 3900X - 4 890 kr

https://www.webhallen.com/se/product/302705-AMD-Ryzen-9-3900X...

ASUS TUF Gaming X570-Plus (WI-FI) - 2 999 kr

https://www.webhallen.com/se/product/303168-ASUS-TUF-Gaming-X...

Noctua NH-U12A - 1 090 kr

https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/kylning/processo...

Corsair Vengeance LPX Black 64GB (4x16GB) - 4 990 kr

https://www.webhallen.com/se/product/238081-Corsair-Vengeance...

Samsung 970 EVO Plus series SSD 1TB M.2 (MZ-V7S1T0BW) - 1 689 kr

https://www.webhallen.com/se/product/296372-Samsung-970-EVO-P...

SAPPHIRE RADEON RX 570 4GB PULSE - ca 1 500 kr (utgått från webhallens sortiment)

https://www.webhallen.com/se/product/266118-SAPPHIRE-RADEON-R...

Seasonic Focus+ / 550W / 80+ Gold - ca 1 000 kr (utgått från webhallen sortiment)

https://www.webhallen.com/se/product/273142-Seasonic-Focus-55...

Fractal Design Define C - 999 kr

https://www.webhallen.com/se/product/256271-Fractal-Design-De...

Levereras med Windows 10 Pro efter återställning.

Så pris om man köpt delarna idag skulle bli ca 19 166 kr. När den var ny så var det lite högre pris..

Skickas inte, men kan levereras inom en 10 mils radie från Uddevalla (t.ex. Göteborg) om "rätt" pris uppnås.

Jag väljer själv vem jag vill sälja till, blaha, blaha.

Säljer ej i delar.

Bud från 6000 kr. Bud i tråden.

