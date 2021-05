Video försvann när jag gick ut ur snapchat

Skrivet av Isundin66: Hej idag när jag var inne på appen Snapchat hade jag spelat in en viktigt video men nu är den ej kvar jag gick ut appen den försvann kan man återskapa den snapen den kunde ej sparas till memories tacksam för svar lsundin66 Gå till inlägget

Hej,

Nej, hela syftet är ju att snapchat är flyktigt. Om du ska spela in viktiga videos rekommenderar jag dig använda en riktig app för inspelningar. Sedan kan du ladda in denna i snapchat om du nu vill skicka vidare videon via snapchat.