Datorn fryser och startar om sig själv

Hej!

Har problem med att datorn fryser och sedan startar om sig själv. Verkar inte vara relaterat till belastning utan kan hända när jag endast surfar eller kollar på någon serie. Kollade händelseloggen och fick fram detta felmeddelande:

A fatal hardware error has occurred.

Reported by component: Processor Core

Error Source: Machine Check Exception

Error Type: Cache Hierarchy Error

Processor APIC ID: 2

The details view of this entry contains further information.

Mina komponenter:

AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 35MB

Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16

MSI GeForce RTX 3060 Ti 8GB VENTUS 2X OC

Arctic Freezer 34 eSports Svart/Vit

Corsair RM650 650W (2019)

PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe 1TB

Gigabyte B550M DS3H

Kolink Stronghold

Någon som vet vad felet kan vara? Börjar ångra mig att jag valde AMD. Har aldrig haft problem med att någon Intel-CPU kraschat så här.